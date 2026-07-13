Vučić s generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirliogluom

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Vučić s generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirliogluom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Feridunom Sinirliogluom.

Vučić je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavio da je sa Sinirliogluom razovarao o sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. „Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira“, naveo je Vučić. Dodao je da je sa Sinirliogluom razgovarao i o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi,
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