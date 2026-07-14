Vučić iz Pariza: Predložiću Vladi da do petka spuste akcize do 20 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti Vladi da se do petka spuste akcize do 20 odsto.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bilo lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske u Parizu i istakao da je predsednik Francuske Emanuel Makron pokazao izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Vučić je rekao da Srbija nije učestvovala sa svojim vojnim ešelonom, jer nije deo ni Koalicije voljnih, koja se zalaže za robusnu podršku Ukrajini, niti je deo EU i NATO i zahvalio