Dario Šimić uhapšen u antikorupcijskoj istrazi u Hrvatskoj

Bivši hrvatski fudbalski reprezentativac Dario Šimić uhapšen je danas u Zagrebu u okviru antikorupcijske istrage koja se odnosi na navodno nezakonito pribavljanje dozvola za rad privatnog kampa, prenela je danas španska Marka.

Prema navodima medija, istražioci sumnjaju da je Šimić nezakonito obezbedio potrebne dozvole za kamp u blizini mesta Tisno (Tijesno), na ostrvu Murter, kapaciteta oko 30 gostiju. Šimić (50) je nakon hapšenja priveden u kancelariju USKOK-a (Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta), gde je trebalo da bude saslušan zajedno sa još dve osobe obuhvaćene istragom. Šimić je ponikao u Dinamu iz Zagreba, za čiji je prvi tim debitovao 1992. godine i osvojio