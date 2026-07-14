Učešće na ESHRE 2026. godine

Valjevska posla pre 32 minuta
Učešće na ESHRE 2026. godine
U toku prošle nedelje, u Londonu, je održan 42. ESHRE 2026., godišnji sastanak Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju. ESHRE je najveća Evropska konferencija posvećenna reproduktivnoj medicini na kojoj je i ove godine uzela učešće embriolog Centra za IVF, Zdravstvenog centra Valejvo, Ana Matić. Godišnji sastanak Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) ove godine imao je fokus na najnovijim dostignućima iz oblasti
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