Učešće na ESHRE 2026. godine

U toku prošle nedelje, u Londonu, je održan 42. ESHRE 2026., godišnji sastanak Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju. ESHRE je najveća Evropska konferencija posvećenna reproduktivnoj medicini na kojoj je i ove godine uzela učešće embriolog Centra za IVF, Zdravstvenog centra Valejvo, Ana Matić. Godišnji sastanak Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) ove godine imao je fokus na najnovijim dostignućima iz oblasti