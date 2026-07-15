Na današnji dan, 15. jul

Danas je sreda, 15. jul. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1099 - Krstaši su u Prvom krstaškom ratu zauzeli Jerusalim. 1291 - Umro je Rudolf I, osnivač dinastije Habzburg. Vladao je od 1273. do smrti 1291. U bici na Moravskom polju 1278. pobedio je češkog kralja Otakara II Pšemisla i od njega je preoteo Austriju, Kranjsku i Štajersku koje su, sa kasnije pripojenom Koruškom, postale jezgro naslednih habzburških zemalja, čime je udaren temelj Habzburške monarhije (Austrije). 1410 - Vojska poljskog kralja Vladislava II