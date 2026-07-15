Đurić: Pristupanjem programu Artemis pišemo istoriju srpske nauke

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas po dolasku u Vašington da će pristupanje Srbije svemirskom programu Artemis širom otvoriti vrata srpskim institucijama, zavodima, institutima i kompanijama da se uključe u istraživanje svemira.

"Sutra pišemo istoriju srpske nauke ovde u Vašingtonu. Srbija će pristupiti svemirskom programu Artemis potpisivanjem serije sporazuma o saradnji sa (američkom svemirskom agencijom) NASA. Srbija je opredeljena za istraživanje svemira u miroljubive svrhe i za poštovanje međunarodnog prava. Ovaj sporazum će doprineti stvaranju povoljnog okvira za naš dalji razvoj", rekao je Đurić medijima iz Srbije.

Đurić je kazao da sporazumi sa agencijom NASA imaju "i simboličku vrednost i politički značaj" i dodao da će biti potpisani u sklopu strateškog dijaloga Srbije i SAD, koji je opisao kao "istorijski korak napred" u odnosima dve zemlje.

Agencija NASA je ranije danas saopštila da će Srbija postati 69. zemlja koja se pridružila svemirskom programu Artemis, međunarodnom okviru za saradnju u oblasti civilnog istraživanja svemira, sa ciljem povratka ljudi na Mesec i priprema budućih misija ka Marsu.

Sporazumi koje će Srbija i NASA potpisati definišu principe saradnje među državama u budućim svemirskim misijama, uključujući razmenu naučnih podataka, korišćenje svemirskih resursa u skladu sa međunarodnim pravom i odgovorno ponašanje u svemiru.

Strateški dijalog Srbije i SAD biće otvoren u petak, a Đurić će sutra u Vašingtonu učestvovati i na konferenciji o političkom nasilju, u organizaciji šefa američke diplomatije Marka Rubija, sa ministrima iz oko 60 zemalja.

(Beta, 15.07.2026)

Povezane vesti »

Đurić iz Vašingtona najavio sporazum Srbije i NASA

Đurić iz Vašingtona najavio sporazum Srbije i NASA

Serbian News Media pre 48 minuta
Ispisujemo istoriju srpske nauke u Vašingtonu, poručio Đurić

Ispisujemo istoriju srpske nauke u Vašingtonu, poručio Đurić

Slobodna Evropa pre 48 minuta
Srbija će sutra pristupiti Artemis sporazumu sa NASA

Srbija će sutra pristupiti Artemis sporazumu sa NASA

Euronews pre 1 sat
Đurić: Srbija sutra potpisuje Artemis sporazum sa NASA, pišemo istoriju srpske nauke

Đurić: Srbija sutra potpisuje Artemis sporazum sa NASA, pišemo istoriju srpske nauke

Radio 021 pre 18 minuta
Đurić: Srbija pristupa Artemis svemirskom programu

Đurić: Srbija pristupa Artemis svemirskom programu

RTV pre 1 sat
Đurić: Pristupanjem programu Artemis pišemo istoriju srpske nauke

Đurić: Pristupanjem programu Artemis pišemo istoriju srpske nauke

Serbian News Media pre 1 sat
Srbija ulazi u svemirski program "Artemis" Evo šta za našu zemlju znači istorijski sporazum sa NASA, ministar Đurić poručio…

Srbija ulazi u svemirski program "Artemis" Evo šta za našu zemlju znači istorijski sporazum sa NASA, ministar Đurić poručio: "Pišemo istoriju!" (video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonMarko Đurić

Svet, najnovije vesti »

Peter Sijarto postao direktor u kineskoj kompaniji BYD

Peter Sijarto postao direktor u kineskoj kompaniji BYD

Danas pre 1 sat
U Velikoj Britaniji uhapšen čovek jer je Najdželu Faražu pretio ubistvom

U Velikoj Britaniji uhapšen čovek jer je Najdželu Faražu pretio ubistvom

Danas pre 38 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: IRGC gađao američke baze u zalivu; SAD nastavile udare na Iran

BLISKOISTOČNI SUKOB: IRGC gađao američke baze u zalivu; SAD nastavile udare na Iran

RTV pre 8 minuta
Zatvorena glavna italijanska planinarska ruta za Mon Blan zbog topljenja glečera

Zatvorena glavna italijanska planinarska ruta za Mon Blan zbog topljenja glečera

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Kamčatku pogodilo više zemljotresa: Najsnažniji 5.1 stepen Rihtera

Kamčatku pogodilo više zemljotresa: Najsnažniji 5.1 stepen Rihtera

Blic pre 13 minuta