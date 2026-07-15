Đurić: Srbija pristupa Artemis svemirskom programu

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Đurić: Srbija pristupa Artemis svemirskom programu

VAŠINGTON - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Vašingtonu, najavio je danas da će Srbija pristupiti Artemis svemirskom programu, potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA.

"Sutra pišemo istoriju srpske nauke ovde u Vašingtonu. Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA-e, i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, našim kompanijama, našim institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa na svetu", rekao je Đurić novinarima u Vašingtonu. Kako je rekao, iako ne učestvujemo u istraživanju svemira i nemamo sopstveni svemirski program, jesmo
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