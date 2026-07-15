Naslovne strane za sredu, 15. jul 2026. godine
Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 15. jul 2026, najviše pišu o boravku predsednika Srbije Aleksandra Vučića na paradi u Parizu i o izjavi ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu o tome da bi etnički očistila Kosovo da je bila na mestu Slobodana Miloševića.
VEČERNJE NOVOSTI - Vučić iz Pariza poslao jasnu poruku "Izbor Srbije vojna neutralnost". O mukama poljoprivrednika, pod naslovom "Glava sad boli i od viška voća".
DANAS - Deo opozicije i NVO traži ostavku ili smenu ministarke Snežane Paunović zbog govora mržnje prema Albancima "Na vlasti su čuvari ideja Slobodana Miloševića". U fokusu pisac i scenarista Vladimir Arsenijević o premijeri filma "Tri nedelje posle" na 73. Puli kaže: "Bez suočavanja sa zlom iz '90-ih nema napretka".
INFORMER - "Srbija ne želi u tuđe ratove", kaže predsednik Srbije. "Uhapšeni policajci, švercovali migrante", piše list.
KURIR - O poseti predsednika Srbije Vučića Parizu list piše u tekstu "Vučić u prvom redu nove Evrope". "Srbija postaje strateški partner SAD", piše list.
NOVA - Skandalozna izjava ministarke SPS-a da bi da je bila Milošević "etnički očistila Kosovo 1998. godine": "Ministarka Paunović se ne odriče strategija iz devedesetih godina". Šta nakon odluke suda da ljude bliske režimu vrati na optužnicu za nadstrešnicu: "Režim će čuvati Vesića po svaku cenu".
POLITIKA - Predsednik Srbije Vučić gost francuskog predsednika na paradi u Parizu "Makron ponovo potvrdio poštovanje prema Srbiji". Autorski tekst ambasadora Turske pod naslovom "Decenija pokušaja državnog udara- pobeda volje nacije".
SRPSKI TELEGRAF - "Tramp i Makron stali na stranu Srbije", piše list. List navodi da je najavljen početak strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i piše o poseti predsednika Srbije Alwksandra Vučića Parizu.
(Beta, 15.07.2026)