Naslovne strane za sredu, 15. jul 2026. godine

Beta pre 1 sat

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 15. jul 2026, najviše pišu o boravku predsednika Srbije Aleksandra Vučića na paradi u Parizu i o izjavi ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu o tome da bi etnički očistila Kosovo da je bila na mestu Slobodana Miloševića.

ALO - "Neće im biti do protesta kad vide rezultat", prenosi list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. O ratu u Iranu list piše u tekstu "Pogođeni tankeri, padaju bombe".

BLIC - Predsednik Srbije na vojnoj paradi u Parizu "Tačka na tezu o izolovanosti Srbije". O odmoru u zemljama van Šengena "Gde na more bez EES sistema".

VEČERNJE NOVOSTI - Vučić iz Pariza poslao jasnu poruku "Izbor Srbije vojna neutralnost". O mukama poljoprivrednika, pod naslovom "Glava sad boli i od viška voća".

DANAS - Deo opozicije i NVO traži ostavku ili smenu ministarke Snežane Paunović zbog govora mržnje prema Albancima "Na vlasti su čuvari ideja Slobodana Miloševića". U fokusu pisac i scenarista Vladimir Arsenijević o premijeri filma "Tri nedelje posle" na 73. Puli kaže: "Bez suočavanja sa zlom iz '90-ih nema napretka".

INFORMER - "Srbija ne želi u tuđe ratove", kaže predsednik Srbije. "Uhapšeni policajci, švercovali migrante", piše list.

KURIR - O poseti predsednika Srbije Vučića Parizu list piše u tekstu "Vučić u prvom redu nove Evrope". "Srbija postaje strateški partner SAD", piše list.

NOVA - Skandalozna izjava ministarke SPS-a da bi da je bila Milošević "etnički očistila Kosovo 1998. godine": "Ministarka Paunović se ne odriče strategija iz devedesetih godina". Šta nakon odluke suda da ljude bliske režimu vrati na optužnicu za nadstrešnicu: "Režim će čuvati Vesića po svaku cenu".

POLITIKA - Predsednik Srbije Vučić gost francuskog predsednika na paradi u Parizu "Makron ponovo potvrdio poštovanje prema Srbiji". Autorski tekst ambasadora Turske pod naslovom "Decenija pokušaja državnog udara- pobeda volje nacije".

SRPSKI TELEGRAF - "Tramp i Makron stali na stranu Srbije", piše list. List navodi da je najavljen početak strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i piše o poseti predsednika Srbije Alwksandra Vučića Parizu.

(Beta, 15.07.2026)