Šerki: Nismo izgubili zbog sudije, već zbog nas samih

Fudbaler Mančester Sitija, Rajan Šerki ocenio je da je poraz od Španije u polufinalu Svetskog prvenstva posledica slabog izdanja njegove ekipe, istakavši da su Francuzi podbacili u gotovo svim segmentima igre.

Kako prenosi francuski L’Ekip, Francuski reprezentativac smatra da je njegova selekcija sama odgovorna za eliminaciju. – Ne znam šta da vam kažem. Bili su bolji od nas u svim aspektima igre i mislim da su više želeli pobedu. Žalosno je, jer sam uveren da smo bolji tim od Španije, ali danas su oni bili bolji. Čak i kada nemamo svoj dan, moramo da budemo bolji taktički, tehnički i u pristupu, Imali smo sve da odemo do kraja. Iskreno, mislim da su nas se sve