Šerki: Nismo izgubili zbog sudije, već zbog nas samih

Danas pre 12 minuta  |  I.R.
Šerki: Nismo izgubili zbog sudije, već zbog nas samih

Fudbaler Mančester Sitija, Rajan Šerki ocenio je da je poraz od Španije u polufinalu Svetskog prvenstva posledica slabog izdanja njegove ekipe, istakavši da su Francuzi podbacili u gotovo svim segmentima igre.

Kako prenosi francuski L’Ekip, Francuski reprezentativac smatra da je njegova selekcija sama odgovorna za eliminaciju. – Ne znam šta da vam kažem. Bili su bolji od nas u svim aspektima igre i mislim da su više želeli pobedu. Žalosno je, jer sam uveren da smo bolji tim od Španije, ali danas su oni bili bolji. Čak i kada nemamo svoj dan, moramo da budemo bolji taktički, tehnički i u pristupu, Imali smo sve da odemo do kraja. Iskreno, mislim da su nas se sve
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Heroj Španije dobio ovacije u svlačionici: "Pojeo je Olisea živog!" VIDEO

Heroj Španije dobio ovacije u svlačionici: "Pojeo je Olisea živog!" VIDEO

B92 pre 47 minuta
"Fudbal se igra prvo mozgom, a zatim nogama!" Ibrahimović "isprozivao" Francuze zbog ispadanja od Španije na Mundijalu

"Fudbal se igra prvo mozgom, a zatim nogama!" Ibrahimović "isprozivao" Francuze zbog ispadanja od Španije na Mundijalu

Večernje novosti pre 42 minuta
Mbape: Preuzimam odgovornost, bili smo ispod našeg nivoa

Mbape: Preuzimam odgovornost, bili smo ispod našeg nivoa

RTS pre 1 sat
Zlatan oštro po Francuzima: Fudbal se igra prvo mozgom

Zlatan oštro po Francuzima: Fudbal se igra prvo mozgom

Sport klub pre 1 sat
Dešan krivi sudije: Delovaću kao kukavica...

Dešan krivi sudije: Delovaću kao kukavica...

Sputnik pre 2 sata
Mbape: Preuzimam odgovornost, bili smo ispod našeg nivoa

Mbape: Preuzimam odgovornost, bili smo ispod našeg nivoa

Politika pre 1 sat
Embape posle poraza od Španije: "Moraćemo da se pokupimo, odemo na odmor i..."

Embape posle poraza od Španije: "Moraćemo da se pokupimo, odemo na odmor i..."

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMančester SitiŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Jedan od najbolje očuvanih fosila T-Reksa prodat za 50 miliona dolara u Njujorku

Jedan od najbolje očuvanih fosila T-Reksa prodat za 50 miliona dolara u Njujorku

Beta pre 2 minuta
Jedan od najbolje očuvanih fosila T-Reksa prodat za 50 miliona dolara u Njujorku

Jedan od najbolje očuvanih fosila T-Reksa prodat za 50 miliona dolara u Njujorku

Serbian News Media pre 2 minuta
Zbogom Monaku, dobrodošao u Partizan!

Zbogom Monaku, dobrodošao u Partizan!

Sport klub pre 7 minuta
Počinje Liga nacija u odbojci: Beograd narednih pet dana domaćin najboljim reprezentacijama sveta

Počinje Liga nacija u odbojci: Beograd narednih pet dana domaćin najboljim reprezentacijama sveta

RTV pre 22 minuta
Rizičan potpis Barselone: Džoš Nebo stigao do 2029, povrede najveća briga!

Rizičan potpis Barselone: Džoš Nebo stigao do 2029, povrede najveća briga!

Hot sport pre 17 minuta