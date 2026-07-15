Dešan krivi sudije: Delovaću kao kukavica...

Sputnik pre 36 minuta
Dešan krivi sudije: Delovaću kao kukavica...

Sigurno će se reprezentacija Francuske još dugo oporavljati od poraza u polufinalu Mundijala od selekcije Španije. Posebno je poraz teško pao Didijeu Dešanu, francuskom selektoru, koji je imao šta da zameri sudijama.

Uveren je Didije Dešan da u pojedinim trenucima suđenje nije bilo ispravno i da je zbog toga reprezentacija Francuske imala problema. Pored svega ipak priznaje da je Španija jednostavno bila bolji tim. „Igrači su slomljeni jer smo imali velike ambicije. Moramo da budemo pošteni i priznamo da smo danas tehnički bili za nijansu ispod Španije. To je pre svega naša krivica“, rekao je drancuski selektor. Analizirao je gde je njegov tim morao bolje. „Bili smo manje
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