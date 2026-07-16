Novi košarkaš koji je odjavio Partizan

B92 pre 1 sat
Novi košarkaš koji je odjavio Partizan

Tajson Etijen trebalo bi da postane novi košarkaš Pariza, pa od njegovog dolaska u Partizan, prema svemu sudeći, neće biti ništa.

Vest je posebno zanimljiva jer su pojedini izvori prethodnih dana tvrdili da je 26-godišnji Amerikanac blizu prelaska među crno-bele i da su ostali samo detalji do konačnog dogovora. Ipak, Etijen će, prema poslednjim informacijama, karijeru nastaviti u Francuskoj. Etijen pokriva pozicije plejmejkera i beka, a prethodne dve sezone proveo je u sistemu Bruklin Netsa, nastupajući i za njihov razvojni tim Long Ajland. U NBA ligi ukupno je odigrao 31 utakmicu, od kojih
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