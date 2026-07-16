Đokić potvrdio da će biti na listi studenata u blokadi

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Đokić potvrdio da će biti na listi studenata u blokadi

BEOGRAD - Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić potvrdio je da će biti na listi studenata u blokadi na sledećim izborima.

On je u intervjuu za nedeljnik "Vreme" rekao da su ga studenti pitali da li bi hteo da bude na listi i, kako kaže, "ja sam potvrdno odgovorio". Đokić je na pitanje da li će biti nosilac liste rekao da bi mu bila "čast da bude na studentskoj listi" i "ako studenti smatraju da mogu da pomognem, ja ću to prihvatiti". Na pitanje da će morati da ode sa mesta rektora ako postane poslanik, jer tako predviđa Statut BU, Đokić je rekao da će se videti "da li će i kada doći
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