Na današnji dan, 17. jul

Danas je petak, 17. jul, a ovo su događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1453 - U bici kod Kastijona Francuzi su pobedili Engleze. Pobeda Francuza označila je okončanje Stogodišnjeg rata. 1762 - Ubijen je ruski car Petar III Fjodorovič Romanov. Vladao je samo nekoliko meseci, od 5. januara do 9. jula 1762. kada je zbačen. Otrovan je po nalogu supruge, kasnije carice Katarine Velike. Dvorskom prevratu je prethodilo nezadovoljstvo labilnim Petrom III, koje je kulminiralo sramnim okončanjem sedmogodišnjeg rata s Pruskom, kad je pruski