Slovenac Slavko Vinčić sudi finale Svetskog prvenstva

Nedeljnik pre 2 sata
Slovenac Slavko Vinčić sudi finale Svetskog prvenstva

Slovenački sudija Slavko Vinčić sudiće finale Svetskog prvenstva između Argentine i Španije, saopštila je danas Međunarodna fudbalska federacija (Fifa).

Finale između fudbalera Argentine i Španije igra se u nedelju u Nju Džersiju od 21.00. Ovaj 46-godišnjak iz Maribora saznao je za ovu odluku od Pjerluiđija Koline, šefa Fifa odseka za suđenje i predsednika Sudijskog komiteta Fifa, i priznao je da je bio zatečen vešću. „Prvo je bio šok, a zatim sreća. Tresao sam se, tako da je neverovatna čast dobiti finale Svetskog prvenstva. To je nešto o čemu mladi sudija samo sanja kada počinje karijeru. Veoma sam ponosan na
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