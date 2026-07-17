Slovenac Slavko Vinčić sudiće u finalu Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 25 minuta  |  Beta
Slovenac Slavko Vinčić sudiće u finalu Svetskog prvenstva

Slovenački sudija, Slavko Vinčić, sudiće u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu, prenosi Međunarodna fudbalska federacija (Fifa). Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Finalnu utakmicu igraće Argentina i Španija, u nedelju u Nju Džersiju od 21 čas. Vinčić je za odluku o suđenju čuo od Pjerluiđija Koline, šefa Fifa odseka za suđenje i predsednika Sudijskog komiteta Fifa. Slovenac je priznao da je bio zatečen vešću. "Prvo je bio šok, a zatim sreća. Tresao sam se, tako da je neverovatna čast dobiti finale Svetskog prvenstva. To je nešto o čemu mladi sudija samo sanja kada počinje karijeru. Veoma sam ponosan na sebe i na svoj tim",
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