Slovenac Slavko Vinčić sudiće u finalu Svetskog prvenstva

Slovenački sudija, Slavko Vinčić, sudiće u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu, prenosi Međunarodna fudbalska federacija (Fifa). Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Finalnu utakmicu igraće Argentina i Španija, u nedelju u Nju Džersiju od 21 čas. Vinčić je za odluku o suđenju čuo od Pjerluiđija Koline, šefa Fifa odseka za suđenje i predsednika Sudijskog komiteta Fifa. Slovenac je priznao da je bio zatečen vešću. "Prvo je bio šok, a zatim sreća. Tresao sam se, tako da je neverovatna čast dobiti finale Svetskog prvenstva. To je nešto o čemu mladi sudija samo sanja kada počinje karijeru. Veoma sam ponosan na sebe i na svoj tim",