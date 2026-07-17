Vremeplov: Streljan Dragoljub Draža Mihailović

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Streljan Dragoljub Draža Mihailović

NOVI SAD - Na današnji dan 1946. godine streljan je Dragoljub Draža Mihailović, komandant Jugoslovenske vojske u Otadžbini (četnički pokret). U Drugi svetski rat ušao je kao pukovnik a izbeglička vlada mu je dodelila čin generala, kao i mesto ministra vojnog. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima 1912-1918. U međuratnom periodu izvesno vreme bio je vojni ataše u Pragu i Sofiji. Nakon kapitulacije 1941. odlučio se na otpor okupatoru, što je započeo polovinom maja 1941. Odmazde koje je sprovodio okupator

Danas je petak, 17. jul, 198. dan 2026. Do kraja godine ima 167 dana. 1453 - U bici kod Kastijona Francuzi su potukli Engleze. Pobeda Francuza označila je okončanje Stogodišnjeg rata. 1762 - Ubijen je ruski car Petar III Fjodorovič Romanov. Vladao je samo nekoliko meseci, od 5. januara do 9. jula 1762. kada je zbačen. Otrovan je po nalogu supruge, kasnije carice Katarine Velike. Dvorskom prevratu je prethodilo nezadovoljstvo labilnim Petrom III, koje je kulminiralo
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