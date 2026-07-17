Nepodnošljiva lakoća bezosjećajne gluposti

Zašto ministarka Snežana Paunović još nije smenjena? Šta to govori o njoj, režimu i Srbiji

Čitalac zna, ali valja ponoviti. „Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bih očistila Kosovo ’98“, ispalila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović. „I ovo je najgrublja kvalifikacija koju sam ikad u životu rekla.“ Au čovječe… Što ima grublje? Možda da bi bacila atomsku bombu na Albance? Ili ih potrovala Ciklonom B? Za Vučića je riječ o „neopreznoj i nedovoljno odgovornoj“ izjavi koja ne odražava njegovu volju i politiku, ni politiku