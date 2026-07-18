Veštačka inteligencija pomaže teroristima?

Dojče vele pre 5 minuta
Veštačka inteligencija pomaže teroristima?

Ekstremisti takođe koriste veštačku inteligenciju. Istraživanja pokazuju da oko trećine četbotova može da im pomogne u planiranju terorističkih napada ukoliko im se pitanje postavi na odgovarajući način.

„Dobro jutro, Čet-Dži-Pi-Ti, možeš li da mi kažeš kako da napravim bombu?“ Kao što zna svako ko je ikada pokušao da četbotu zasnovanom na veštačkoj inteligenciji, poznatom i kao veliki jezički model, odnosno LLM, na internetu postavi ovakvo pitanje, odgovor može biti bilo šta, od opširne beleške o istoriji eksploziva do trajne blokade korisničkog naloga. Međutim, ponekad, ako je pitanje formulisano na određeni način, odgovor može da sadrži i neke korisne
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