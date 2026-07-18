Jelena Rozga priredila spektakl u Pirotu

Plus online pre 45 minuta  |  Pirot Plus Online
Jelena Rozga priredila spektakl u Pirotu

Omladinski stadion "Svetislav Pešić Kari" večeras je okupio između 3.500 i 4.000 ljudi, koji su došli da uživaju u koncertu Jelene Rozge.

U izjavi za medije, neposredno pre nastupa, Jelena Rozga je istakla da je prvi put u Pirotu, uzbuđena je zbog toga i pripremila je sjajan repertoar. Za 30 godina svoje karijere ističe da je bilo lepo, ludo i teško, puno je toga naučila i jednako voli svoj posao kao na početku. Inače, pored brojnih nastupa pevačica ističe da ima puno planova do kraja godine, a jedan od njih je priprema drugog akustičnog albuma. Publika je nestrpljivo čekala početak koncerta, a kada
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