Honda ukinula električni Prologue

Auto blog pre 19 minuta  |  Revijahak.hr / Motor1.com
Honda ukinula električni Prologue

- Potražnja kupaca za električnim vozilima se značajno promenila u poslednjih 18 meseci.

Naša odluka nam omogućava da prilagodimo modelni program onome što je traženo i tržišnim uslovima – navode u izjavi iz Honde, koju je objavio Carbuzz. Japanska marka automobila ne napušta vlasnike električnog Prologuea. Mreža prodavaca će moći da servisira električne automobile. Honda je nedavno otpisala čak osam milijardi evra uloženih u razvoj električnih vozila. Sada je ukinuto i poslednje električno vozilo na tržištu u SAD-u i to samo nakon par godina
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