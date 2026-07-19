Saka o penalu: "Belingem mi je rekao - idi po het-trik"

B92 pre 1 minut
Saka o penalu: "Belingem mi je rekao - idi po het-trik"

Viđen je spektakl u meču za treće mesto na Mundijalu, gde je Engleska savladala Francusku sa 6:4, a jedan od zaslužnih je Bukajo Saka, koji je postigao het-trik.

Izabranici Tomasa Tuhela su uspeli da se izbore za bronzanu medalju. Prvotimac Arsenala je izneo utiske posle spektakularnog meča u kojem je postigao het-trik. "Džud nije hteo da šutira penal. On mi je prvi rekao – idi po het trik. Praktično je držao loptu u rukama i dao je meni, kako se niko drugi ne bi ubacio", rekao je Saka. Saka je postigao dva gola u prvom poluvremenu, a potom je preuzeo odgovornost kada je Engleskoj dosuđen jedanaesterac u 87. minutu meča.
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