Braća Tejt uhapšena u Americi

BBC News pre 12 minuta

Reuters

Kontroverzni influenser Endru Tejt i njegov brat Tristan uhapšeni su u Americi pošto su britanske vlasti protiv njih podigle još 38 novih optužbi.

Britanska Kraljevska služba za krivično gonjenje (CPS) saopštila je da se Endru Tejt tereti za još sedam tačaka optužnice za silovanje, kao i za krivična dela povezana sa trgovinom ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i posedovanjem nepristojnih fotografija dece.

Optužbe protiv Tristana Tejta sadrže dve tačke optužnice za silovanje i tri tačke za organizovanje ili omogućavanje trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Policija Bedfordšira i Hertfordšira saopštila je da ukupan broj optužbi protiv braće sada iznosi 59.

Navodna krivična dela, prema optužbama, počinjena su u periodu od jula 2010. do avgusta 2017. godine.

Braća Tejt su ranije negirala bilo kakvu krivicu.

„Ove odluke o podizanju optužnica usledile su posle prijema dodatnog dosijea sa dokazima i povećavaju ukupan broj navodnih žrtava u ovom slučaju na sedam“, izjavio je Malkolm MekHafi, rukovodilac Odeljenja za teški kriminal u Kraljevskoj službi za krivično gonjenje (CPS).

Policija Bedfordšira i Hertfordšira istražuje više krivičnih dela u okviru onoga što je opisala kao „složenu istragu“.

Kao rezultat toga, protiv braće su odobrene 59 novih optužbi, od kojih se 42 odnose na Endrua Tejta, a 17 na Tristana Tejta.

Američka služba maršala potvrdila je za BBC da su braća Tejt privedena, dok je portparol američkog Ministarstva pravde izjavio da su hapšenja izvršena „u skladu sa postupkom izručenja“.

CPS je u saopštenju naveo da je zatražio izručenje braće Tejt iz Sjedinjenih Država.

Braća imaju dvojno, britansko i američko državljanstvo.

„Ceo svet zna da su Endru i Tristan nevini“, rekao je Džozef Mekbrajd, advokat koji ih zastupa, posle hapšenja.

„Njihovi protivnici to znaju bolje od ikoga. Upravo zato su i napadnuti“, dodao je.

Nove optužbe opisao je kao „politički motivisan napad“.

Dodao je da su podignute kako bi se osujetila tužba za klevetu, koju su braća podnela u SAD.

„Uvereni smo da će, kada nadležni sudija sagleda činjenice i kada Ministarstvo pravde uvidi ovo ozbiljno prekoračenje ovlašćenja, Endru i Tristan Tejt biti oslobođeni.

„Amerika neće obavljati prljave političke poslove Velike Britanije“, rekao je on.

U maju 2025. godine tužioci su potvrdili spisak od 21 optužbe sa kojima će se Endru Tejt (39) i Tristan Tejt (37) na kraju suočiti u Velikoj Britaniji.

Navodna krivična dela iz tih optužbi, prema tužilaštvu, počinjena su između 2012. i 2016. godine.

Policija Bedfordšira je 2024. godine obezbedila evropske naloge za hapšenje braće kako bi bila vraćena iz Rumunije, gde imaju prebivalište i gde su takođe pod krivičnom istragom.

U junu su braća izgubila pravnu bitku da budu upoznata sa identitetom tužilaca u Velikoj Britaniji, pošto je CPS odlučio da je neophodno da se identitet navodnih žrtava zadrži u tajnosti do zvaničnog pokretanja sudskog postupka.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.19.2026)