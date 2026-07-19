SAD napale Revolucionarnu gardu u Iranu, osmi dan vazdušnih udara

Beta pre 1 sat

Američka vojska je pokrenula vazdušne napade na iransku paravojnu Revolucionarnu gardu kao odgovor za ubistvo američkih vojnika u Jordanu.

Vojska SAD je danas osmi dan gađala ciljeve u Iranu.

Na meti napada bili su mostovi, elektroenergetska postrojenja i drugi ciljevi u Iranu, a Teheran je uzvratio napadima na elektrane i postrojenja za desalinizaciju u Kuvajtu.

Kuvajt je jutros ponovo aktivirao protivvazdušnu odbranu, nakon što je njegova vojska upozorila na dolazeće iranske dronove i rakete.

Centralna komanda američke vojske je saopštila da je pogodila "iranske vojne objekte za obalski nadzor i protivvazdušnu odbranu, pomorske kapacitete i mesta za skladištenje raketa i dronova".

Saopšteno je i da je prvi put posebno ciljana Nacionalna garda, ključna baza moći koja kontroliše arsenal iranskih balističkih raketa.

Iran nije saopštio podatke o gubicima.

Vojska SAD saopštila je juče da su dva američka vojnika poginula, a da je jedan nestao nakon iranskih napada na bazu u Jordanu.

(Beta, 19.07.2026)