Pucnjava u klubu na Paliluli: Muškarac (37) ranjen u nogu

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Pucnjava u klubu na Paliluli: Muškarac (37) ranjen u nogu

Jutros oko 5 časova u pucnjavi u noćnom klubu u Poenkareovoj ulici na opštini Palilula ranjen je N.

M. rođen 1989. godine, potvrđeno je Tanjugu u MUP. Ranjeni 37-godišnjak je zadobio prostrelnu ranu potkolenice, a pripadnici MUP na licu mesta su pronašli čauru metka. Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde mu je pružena medicinska pomoć. Osobe koje su se u trenutku pucnjave zadesile na licu mesta izjavile su da nisu videle ko je otvorio vatru i za sada nije poznato ko je pucao u N. M.
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