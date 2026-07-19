Uživo, Španija - Argentina: Finale Svetskog prvenstva 2026!

Mondo pre 16 minuta  |  Dušan Ninković
Uživo, Španija - Argentina: Finale Svetskog prvenstva 2026!

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine stiglo je do samog kraja.

Poslednji meč na turniru igraće reprezentacije Španije i Argentine, timovi koji će odlučiti o novom vlasniku trofeja. Meč počinje u 21.00, a tekstualni prenos možete pratiti uz MONDO. Reprezentacije Španije i Argentine trebalo je da nastupe na Festivalu fudbala u Dohi, gde je bilo planirano da i Srbija uzme učešće prijateljskim mečevima protiv Saudijske Arabije i Katara. Tada je bilo planirano da Španija i Argentina odigraju Finalisimu, meč u kojem se sastaju
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