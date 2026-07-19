UŽIVO Finale Svetskog prvenstva: Čekamo postave, bliži se početak utakmice

Došao je i taj dan kada ćemo gledati najveći sportski događaj sveta - finale Svetskog prvenstva u fudbalu.

Večeras u 21 sat će sve stati i sve će zanimati samo jedno, da li će šampion sveta biti silna i moćna Španija ili će Argentina predvođena maestralnim Lionelom Mesijem odbraniti titulu. Dve fudbalske velesila udaraju jedna na drugu u Njujorku na stadionu "Metlajf" a prenos spektakla ćete moći da pratite na Nova.rs. Argentina i Španija je trebalo da odigraju duel kao prvak sveta i šampion Evrope u takovanoj "finalisimi", ali - taj meč nikada nije održan. Više o njemu