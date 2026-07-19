Stefan Jović predstavljen u novom klubu

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Novaković
Stefan Jović predstavljen u novom klubu

“Dobro došli, gospodine Asistencijo”, napisali su na društvenim mrežama novi poslodavci Stefana Jovića, iskusnog srpskog plejmejkera.

U pitanju je atinski Aris, koji je trofejnog člana srpske reprezentacije predstavio kao igrača koji je u karijeri osvojio 11 titula i šest medalja. Jović je prethodnu sezonu proveo kao igrač Bajerna iz Minhena, a sada će u Evrokupu nastupati pod vođstvom Vasilisa Spanulisa, dugogodišnjeg rivala sa evroligaških parketa. Prethodno nastupao i za Slogu iz Kraljeva, Radnički iz Kragujevca, Crvenu zvezdu, Himki, Panatinaikos, Saragosu i Valensiju. Jović je bio kapiten
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