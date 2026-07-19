Stefan Jović novi košarkaš Arisa

Srpski košarkaš Stefan Jović novi je član grčkog Arisa, sa kojim je potpisao ugovor za sezonu 2026/27, uz opciju produžetka saradnje do leta 2028. godine, saopštio je danas klub iz Soluna.

Jović (35), koji igra na poziciji plejmejkera, karijeru je počeo u Slogi, a potom je nastupao za Radnički iz Kragujevca, Crvenu zvezdu, Bajern iz Minhena, Himki, Panatinaikos, Saragosu, Valensiju i ponovo Bajern. Sa Crvenom zvezdom osvojio je ABA ligu, prvenstvo i Kup Srbije, a u sezoni 2015/16. postavio je rekord Evrolige sa 19 asistencija na jednoj utakmici protiv Bajerna. Iste sezone proglašen je za MVP finala ABA lige. Tokom dva mandata u Bajernu osvojio je dve