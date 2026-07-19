Stefan Jović novi košarkaš Arisa

Serbian News Media pre 21 minuta
Stefan Jović novi košarkaš Arisa

Srpski košarkaš Stefan Jović novi je član grčkog Arisa, sa kojim je potpisao ugovor za sezonu 2026/27, uz opciju produžetka saradnje do leta 2028. godine, saopštio je danas klub iz Soluna.

Jović (35), koji igra na poziciji plejmejkera, karijeru je počeo u Slogi, a potom je nastupao za Radnički iz Kragujevca, Crvenu zvezdu, Bajern iz Minhena, Himki, Panatinaikos, Saragosu, Valensiju i ponovo Bajern. Sa Crvenom zvezdom osvojio je ABA ligu, prvenstvo i Kup Srbije, a u sezoni 2015/16. postavio je rekord Evrolige sa 19 asistencija na jednoj utakmici protiv Bajerna. Iste sezone proglašen je za MVP finala ABA lige. Tokom dva mandata u Bajernu osvojio je dve
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