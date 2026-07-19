Jović novi košarkaš Arisa

Politika pre 3 sata
Jović novi košarkaš Arisa

Iskusni 35-godišnji plejmejker potpisao je ugovor na jednu godinu plus jednu

Srpski košarkaš Stefan Jović potpisao je danas ugovor sa grčkim Arisom iz Soluna. Kako se navodi, iskusni 35-godišnji plejmejker potpisao je ugovor na jednu godinu plus jednu. Jović stiže nakon sezone u Bajernu, a tokom karijere igrao je i za Radnički Kragujevac, Crvenu zvezdu, Himki, Panatinaikos, Saragosu i Valensiju. Osvojio je brojne trofeje, sa Zvezdom i Bajernom, a sa Srbijom ima olimpijsko srebro, dva svetska i jedno evropsko.
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