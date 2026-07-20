Snimak o kom priča Argentina: Problem u svlačionici pred finale?

Sport klub pre 22 minuta  |  Autor: Nikola Janković
Snimak o kom priča Argentina: Problem u svlačionici pred finale?

Fudbaleri Argentine nisu davali izjave posle poraza u finalu Svetskog prvenstva, što je samo po sebi bilo čudno, tako da smo ostali uskraćeni da od samih igrača čujemo šta se dogodilo sinoć u Ist Raderfordu i zašto je svetski šampion onako podbacio.

Dan kasnije, kada se na društvenim mrežama pojavio snimak pred finalnu utakmicu sa Španijom, javnost u Argentini (a i šire) s razlogom je posumnjala da se u svlačionici ili pre toga dogodio veliki problem među fudbalerima. Na snimku se vidi kapiten i neprikosnoveni lider ovog tima Lionel Mesi kako smrknutog lica okuplja saigrače i govori im… „Zaboravimo sve. Hajde samo da igramo“, okrenuo se Mesi prema Emilijanu, Lisandru Martinesu, Encu Fernandesu i ostalima.
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