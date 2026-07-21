Mikec i Arunović predvode srpske strelce na Mediteranskim igrama

Pre svega dve godine su izuzetno obradovali naciju nakon Olimpijskih igara u Parizu, a sada će Zorana Arunović i Damir Mikec predvoditi srpske strelce na Mediteranskim igrama koje se krajem avgusta održavaju u italijanskom gradu Tarantu, saopštio je Streljački savez Srbije (SSS).

Srbija na ovo takmičenje ide u dosta jakom sastavu, a tu su i sledeći takmičari. Kod žena u kategoriji pištolj su tu Zorana Arunović i Jovana Todorović. U muškoj konkurenciji sa pištoljem su tu Damir Mikec i Uroš Gajić. Kad je reč o pušci, kod muškaraca su tu Lazar Kovačević i Aleksa Rakonjac, a kod žena će našu zemlju predstavljati Aleksandra Havran i Anđelija Stevanović. Uz strelce će biti trojica trenera: Goran Mikec (pištolj), Stevan Pletikosić, Goran