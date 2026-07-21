Mikec i Arunović predvode srpske strelce na Mediteranskim igrama

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Mikec i Arunović predvode srpske strelce na Mediteranskim igrama

Pre svega dve godine su izuzetno obradovali naciju nakon Olimpijskih igara u Parizu, a sada će Zorana Arunović i Damir Mikec predvoditi srpske strelce na Mediteranskim igrama koje se krajem avgusta održavaju u italijanskom gradu Tarantu, saopštio je Streljački savez Srbije (SSS).

Srbija na ovo takmičenje ide u dosta jakom sastavu, a tu su i sledeći takmičari. Kod žena u kategoriji pištolj su tu Zorana Arunović i Jovana Todorović. U muškoj konkurenciji sa pištoljem su tu Damir Mikec i Uroš Gajić. Kad je reč o pušci, kod muškaraca su tu Lazar Kovačević i Aleksa Rakonjac, a kod žena će našu zemlju predstavljati Aleksandra Havran i Anđelija Stevanović. Uz strelce će biti trojica trenera: Goran Mikec (pištolj), Stevan Pletikosić, Goran
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Bernam i Makron razgovarali o Ukrajini, Bliskom istoku i odbrani

Bernam i Makron razgovarali o Ukrajini, Bliskom istoku i odbrani

Politika pre 2 sata
Španac ispisao istoriju! Ovo niko nije uradio, pitanje da li će nekad i uspeti u životu

Španac ispisao istoriju! Ovo niko nije uradio, pitanje da li će nekad i uspeti u životu

Telegraf pre 1 sat
Provera pola: WTA uvodi jednokratno testiranje gena za teniserke

Provera pola: WTA uvodi jednokratno testiranje gena za teniserke

Kurir pre 3 sata
WTA uvodi jednokratno testiranje gena za teniserke

WTA uvodi jednokratno testiranje gena za teniserke

Radio sto plus pre 3 sata
Olimpijski šampioni predvode tim strelaca na Mediteranskim igrama

Olimpijski šampioni predvode tim strelaca na Mediteranskim igrama

Sport klub pre 3 sata
Zlatni tandem predvodi Srbiju: Određen sastav naše streljačke reprezentacije za Mediteranske igre u Tarantu

Zlatni tandem predvodi Srbiju: Određen sastav naše streljačke reprezentacije za Mediteranske igre u Tarantu

Večernje novosti pre 3 sata
Francuska: odobren nacrt zakona o zabrani društvenih mreža tinejdžerima

Francuska: odobren nacrt zakona o zabrani društvenih mreža tinejdžerima

Politika pre 4 sati

Ključne reči

Olimpijske igreParizZorana ArunovićStevan PletikosićDamir Mikec

Najnovije vesti »

Ispao jedan od favorita: Drama u Šimanovcima, vrisak odjekuje imanjem: "Idemo"

Ispao jedan od favorita: Drama u Šimanovcima, vrisak odjekuje imanjem: "Idemo"

Blic pre 10 minuta
"Tužiću je, neće videti dinara" Terza pobesneo zbog ćerke, vređa Milicu i histeriše: "Imam dokaze protiv nje" (video)

"Tužiću je, neće videti dinara" Terza pobesneo zbog ćerke, vređa Milicu i histeriše: "Imam dokaze protiv nje" (video)

Blic pre 15 minuta
“Ne kupaju se i aljkavi su!” Lepi Mića žestoko opleo po superfinalistima "Elite 9", posebno se obrušio na ovaj par, pa pomenuo…

“Ne kupaju se i aljkavi su!” Lepi Mića žestoko opleo po superfinalistima "Elite 9", posebno se obrušio na ovaj par, pa pomenuo i aferu sa trans osobom

Kurir pre 24 minuta
Policija upala u plažne barove u Budvi: Pronađen kokain, maloletnici pili alkohol, pale i kazne

Policija upala u plažne barove u Budvi: Pronađen kokain, maloletnici pili alkohol, pale i kazne

Kurir pre 20 minuta
Ne može da obuzda suze: Luka Vujović plače nakon što je izbačen iz Elite! Progovorio o planovima sa trudnom Anitom, pomenuo…

Ne može da obuzda suze: Luka Vujović plače nakon što je izbačen iz Elite! Progovorio o planovima sa trudnom Anitom, pomenuo veridbu, a evo koje ime želi za bebu

Kurir pre 9 minuta