SAD uvode dodatne carine od 50 odsto na pojedine proizvode iz Kanade

Nove carine stupaju na snagu 30 dana nakon potpisivanja i odnose se na proizvode kao što su motorna vozila, alkohol i mlečni proizvodi Odnosi između SAD i Kanade su pogoršani tokom Trampovog mandata zbog politike visokih carina i kritika na USMCA sporazum Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je danas uredbe kojima se uvode dodatne carine od 50 odsto na više kategorija proizvoda iz Kanade, zbog "diskriminatornog odnosa prema američkim