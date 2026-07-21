SAD uvode dodatne carine od 50 odsto na pojedine proizvode iz Kanade

Blic pre 2 sata
SAD uvode dodatne carine od 50 odsto na pojedine proizvode iz Kanade
Nove carine stupaju na snagu 30 dana nakon potpisivanja i odnose se na proizvode kao što su motorna vozila, alkohol i mlečni proizvodi Odnosi između SAD i Kanade su pogoršani tokom Trampovog mandata zbog politike visokih carina i kritika na USMCA sporazum Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je danas uredbe kojima se uvode dodatne carine od 50 odsto na više kategorija proizvoda iz Kanade, zbog "diskriminatornog odnosa prema američkim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Amerika uvodi nove carine Kanadi

Amerika uvodi nove carine Kanadi

Politika pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KanadaMlekoDonald Tramp

Ekonomija, najnovije vesti »

Flaša od litar košta samo 85 dinara: Sve više domaćica koristi ovo jeftino sredstvo za pranje sudova

Flaša od litar košta samo 85 dinara: Sve više domaćica koristi ovo jeftino sredstvo za pranje sudova

Blic pre 1 sat
Amerika uvodi nove carine Kanadi

Amerika uvodi nove carine Kanadi

Politika pre 58 minuta
Stvarna briga ili baš ih briga za penzionere

Stvarna briga ili baš ih briga za penzionere

Radar pre 2 sata
Siromaštvo i nejednakost su izbor političara

Siromaštvo i nejednakost su izbor političara

Radar pre 2 sata
Koliko košta ručak, a koliko ležaljke u Crnoj Gori? Isplivao cenovnik usred sezone: Detaljan spisak

Koliko košta ručak, a koliko ležaljke u Crnoj Gori? Isplivao cenovnik usred sezone: Detaljan spisak

Blic pre 1 sat