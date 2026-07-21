Počelo rušenje 11 vikendica na obali jezera Gazivode, uklonjeno pet objekata

Teška mehanizacija stigla je jutros oko 7.30 na obalu jezera Gazivode, gde je počelo rušenje 11 vikendica. Do sada je srušeno pet objekata, a kako su nam policajci na licu mesta potvrdili, do kraja dana biće uklonjeno i preostalih šest.

Jezero Gazivode, ilustracija, foto: Bobik/wikipedia/CC BY 3.0 rs Na terenu je prisutna Kosovska policija, a mnogi vlasnici objekata tražili su dodatni rok za iznošenje stvari jer ih nisu izneli do sada, javlja reporter Kosovo onlajna. Vlasnicima je, prema našim informacijama, omogućeno da iznesu preostale stvari iz vikendica koje još nisu srušene. Na lice mesta stigao je britanski tim iz sastava Kfora. Inače, u subotu je istekao rok od 15 dana koji su vlasnici