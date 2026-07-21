Oglasio se UNMIK o rušenju vikendica na Gazivodama

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/ Kosovo online
Oglasio se UNMIK o rušenju vikendica na Gazivodama

"Pažljivo pratimo dešavanja u vezi sa rušenjem objekata na jezeru Gazivode i u kontaktu smo sa svim relevantnim stranama, uključujući i pogođena lica, kako bismo bolje razumeli situaciju" navodi se u odgovoru Unmika za Kosovo onlajn.

Kako se dalje navodi u odgovoru Unmika, ta misija će nastaviti da pažljivo prati razvoj situacije. "Primećujemo da bi ova situacija mogla da utiče na pogođena lica i podstičemo sve relevantne strane da se konstruktivno angažuju, u skladu sa principima proporcionalnosti i nediskriminacije, uz puno poštovanje i doslednu primenu važećeg pravnog okvira", navodi se u odgovoru UNMIK-a. Teška mehanizacija stigla je jutros oko 7.30 na obalu jezera Gazivode, gde je počelo
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