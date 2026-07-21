RHMZ izdao upozorenje na nepogode na jugu Srbije

LESKOVAC – VRANJE – PROKUPLJE Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je za utorak 21. jula u popodnevnim satima crveni meteo alarm za jug Srbije, jugozapadne delove i Kosovo i Metohiju.

Crveni meteo alarm na području juga Srbije izdat je za tri okruga, Jablanički, Pčinjski i Toplički, olujno nevreme, pljuskove i grmljavinu, označavajući vreme kao vrlo opasno koje može izazvati veliku materijalnu štetu i ugroziti bezbednost ljudi i životinja. RHMZ je za sredu 22. jula izdao narandžasti meteo alarm, upozoravajući na opasno vreme koje može da ugrozi bezbednost ljudi i životinja, ali neće uzrokovati materijalnu štetu, jer će padati slaba kiša bez