Karte za voz do Crne Gore od sad i preko interneta

Kompanija Srbijavoz saopštila je danas da je omogućila internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori i vozovima koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica putem mobilne aplikacije i veb sajta te kompanije, prenosi Beta.

Ova funkcionalnost je dostupna, kako je navedeno, odmah za korisnike veb-sajta i iOS platforme, po izvršenom ažuriranju aplikacije putem App Store-a. Zbog velikog broja korisnika android platforme funkcionalnost će biti dostupna postepeno, po izvršenom preuzimanju nove verzije aplikacije putem Google Play prodavnice, a za sve korisnike će biti dostupna najkasnije do 23. jula. Za kupovinu međunarodnih karata putem mobilne aplikacije (za iOS i Android uređaje) i