Karte za voz do Crne Gore od sad i preko interneta

Nova ekonomija pre 28 minuta
Karte za voz do Crne Gore od sad i preko interneta

Kompanija Srbijavoz saopštila je danas da je omogućila internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori i vozovima koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica putem mobilne aplikacije i veb sajta te kompanije, prenosi Beta.

Ova funkcionalnost je dostupna, kako je navedeno, odmah za korisnike veb-sajta i iOS platforme, po izvršenom ažuriranju aplikacije putem App Store-a. Zbog velikog broja korisnika android platforme funkcionalnost će biti dostupna postepeno, po izvršenom preuzimanju nove verzije aplikacije putem Google Play prodavnice, a za sve korisnike će biti dostupna najkasnije do 23. jula. Za kupovinu međunarodnih karata putem mobilne aplikacije (za iOS i Android uređaje) i
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Srbijavoz organizuje internet kupovinu voznih karata prema Crnoj Gori

Srbijavoz organizuje internet kupovinu voznih karata prema Crnoj Gori

Nedeljnik pre 13 minuta
Srbijavoz uvodi internet kupovinu voznih karata prema Crnoj Gori i Segedinu

Srbijavoz uvodi internet kupovinu voznih karata prema Crnoj Gori i Segedinu

Nova ekonomija pre 28 minuta
Od danas moguća internet kupovina međunarodnih voznih karata

Od danas moguća internet kupovina međunarodnih voznih karata

Ekapija pre 1 sat
Srbijavoz uveo novinu: Karte za Bar i Segedin mogu da se kupe onlajn

Srbijavoz uveo novinu: Karte za Bar i Segedin mogu da se kupe onlajn

Newsmax Balkans pre 42 minuta
Od danas moguća internet kupovina međunarodnih voznih karata: Za koje linije karta mora da se štampa, a za koje ne?

Od danas moguća internet kupovina međunarodnih voznih karata: Za koje linije karta mora da se štampa, a za koje ne?

Danas pre 41 minuta
Karte za voz od Novog Sada do Segedina i Crne Gore od danas i onlajn: Počela prodaja elektronskih karata za Srbijavoz

Karte za voz od Novog Sada do Segedina i Crne Gore od danas i onlajn: Počela prodaja elektronskih karata za Srbijavoz

Dnevnik pre 1 sat
Od danas vozne karte za ove destinacije možete kupiti preko aplikacije "Srbijavoz"

Od danas vozne karte za ove destinacije možete kupiti preko aplikacije "Srbijavoz"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraSuboticaGoogleGuglInternetAndroid

Ekonomija, najnovije vesti »

CLS: "Miljenik vlasti" izabran za rekonstrukciju Kalenić pijace, rekonstrukcija od 24 miliona evra

CLS: "Miljenik vlasti" izabran za rekonstrukciju Kalenić pijace, rekonstrukcija od 24 miliona evra

N1 Info pre 17 minuta
Afrička kuga svinja: Stanje na terenu, kadrovske promene i dosledno sprovođenje mera

Afrička kuga svinja: Stanje na terenu, kadrovske promene i dosledno sprovođenje mera

Naslovi.ai pre 18 minuta
Đedović Handanović: Očekuje se produženje gasnog aranžmana sa Rusijom do kraja godine

Đedović Handanović: Očekuje se produženje gasnog aranžmana sa Rusijom do kraja godine

RTK pre 17 minuta
Srbijavoz organizuje internet kupovinu voznih karata prema Crnoj Gori

Srbijavoz organizuje internet kupovinu voznih karata prema Crnoj Gori

Nedeljnik pre 13 minuta
Wellington podržao NLB, podrška slovenačkoj ponudi prešla 20 odsto

Wellington podržao NLB, podrška slovenačkoj ponudi prešla 20 odsto

Bloomberg Adria pre 17 minuta