Od danas moguća internet kupovina međunarodnih voznih karata

Ekapija pre 2 sata
Od danas moguća internet kupovina međunarodnih voznih karata

Železnička stanica Bar (Foto: eKapija) Za međunarodne vozove prema Crnoj Gori i međunarodne vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica–Segedin-Subotica od danas je moguća internet kupovina voznih karata (mobilna aplikacija i veb-sajt Srbijavoza), saopšteno je iz Srbijavoza.

Kako je precizirano, ova funkcionalnost je dostupna odmah za korisnike veb-sajta i iOS platforme po izvršenom ažuriranju aplikacije putem App Store-a. Zbog velikog broja korisnika Android platforme funkcionalnost će biti dostupna postepeno, po izvršenom preuzimanju nove verzije aplikacije putem Google Play prodavnice, a za sve korisnike će biti dostupna najkasnije do 23. jula, navode iz Srbijavoza. Za kupovinu međunarodnih karata putem mobilne aplikacije (za iOS i
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