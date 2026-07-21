Rutinska pobeda Zvezde u Larnu, dvomeč praktično rešen

RTS pre 2 sata
Rutinska pobeda Zvezde u Larnu, dvomeč praktično rešen

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Larn na gostovanju rezultatom 4:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezda se mučila samo u prvih dvadesetak minuta, ali je prvi gol promenio sve, nakon čega Larn nije bio ni blizu nivoa srpskog šampiona. Bruno Duarte je sa dva gola pokazao da se sjajno pripremio za novu sezonu i da mu neće biti potrebno vreme da uđe u formu. Poveo je crveno-bele ka drugoj pobedi u sezoni i učvrstio poziciju prvog napadača. Zvezda je od samog početka kontrolisala posed lopte i pokušavala da visokim presingom nametne svoj ritam igre, ali je domaćin
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