Potres u Kijevu: Zelenski smenio Oleksandra Sirskog!

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Potres u Kijevu: Zelenski smenio Oleksandra Sirskog!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio je vrhovnog komandanta zemlje Oleksandra Sirskog! Njegova smena dolazi samo nekoliko dana nakon smene popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova - potez koji je izazvao ulične proteste širom zemlje, preneo je BBC.

Prvobitne glasine da je kraj mandata Mihaila Fedorova povezan sa sukobom između njih dvojice ubrzo su potvrđene. Fedorov (35) je široko hvaljen zbog energiziranja ministarstva i transformacije oružanih snaga, kao i zbog vođenja kampanje protiv korupcije. Sirskog (60) mnogi u Ukrajini vide kao komandanta sovjetske škole koji nerado sprovodi radikalne promene u vojsci. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je dosadašnjeg komandanta Združenih snaga
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