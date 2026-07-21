Austrijska pošta kupila srpski D Express

Trender pre 1 sat
Austrijska pošta kupila srpski D Express

„Austrijska pošta” (Austrian Post) saopštila je da je postigla dogovor o kupovini srpske kurirske kompanije D Express, čime će, prema vlastitim rečima, dodatno ojačati svoje poslovanje na tržištu Srbije i jugoistočne Evrope.

Dodajte Trender.media kao preferirani izvor i vidite naše vesti na vrhu Google pretrage. Kupoprodajni ugovor obuhvata preuzimanje zaposlenih, korisničkih ugovora i kompletne logističke infrastrukture D Expressa, uključujući logistički centar i 27 distributivnih centara širom Srbije. Vrednost transakcije nije objavljena, a njeno okončanje zavisi od odobrenja nadležnih regulatornih tela. Nakon završetka transakcije, D Express će biti spojen sa kompanijom City
Otvori na trender.media

Povezane vesti »

United Grupa nastavlja prodaju svojih kompanija: Austrijska pošta preuzima D Express

United Grupa nastavlja prodaju svojih kompanija: Austrijska pošta preuzima D Express

Vreme pre 2 sata
Austrijska pošta kupila srbijansku kurirsku službu D Express

Austrijska pošta kupila srbijansku kurirsku službu D Express

SEEbiz pre 2 sata
Austrijska pošta kupuje kurirsku službu "D Express" i jača poslovanje u Srbiji

Austrijska pošta kupuje kurirsku službu "D Express" i jača poslovanje u Srbiji

Euronews pre 1 sat
„Austrijska pošta” jača poslovanje i širi se na jugoistočnu Evropu

„Austrijska pošta” jača poslovanje i širi se na jugoistočnu Evropu

Politika pre 2 sata
Austrijska pošta kupuje kurirsku kompaniju "D Express"

Austrijska pošta kupuje kurirsku kompaniju "D Express"

RTS pre 2 sata
Spajaju se dve kompanije za dostavu pošte: Evo šta to donosi građanima u Srbiji

Spajaju se dve kompanije za dostavu pošte: Evo šta to donosi građanima u Srbiji

Kurir pre 3 sata
Austrijska pošta preuzima kompaniju D Express

Austrijska pošta preuzima kompaniju D Express

Ekapija pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGugl

Ekonomija, najnovije vesti »

Novih 30.000 vaučera za odmor u Srbiji, podela počinje 3. avgusta

Novih 30.000 vaučera za odmor u Srbiji, podela počinje 3. avgusta

Jugmedia pre 17 minuta
Novi Mercedes-Maybach GLS

Novi Mercedes-Maybach GLS

Auto blog pre 17 minuta
22 kilometra Drine, Kruševac geto i vikend pun sjajne atmosfere

22 kilometra Drine, Kruševac geto i vikend pun sjajne atmosfere

BizLife pre 17 minuta
Data centri do 2035. trošiće petinu električne energije u SAD

Data centri do 2035. trošiće petinu električne energije u SAD

Bloomberg Adria pre 17 minuta
Razveli ste se, a kredit još nije otplaćen? Banka i dalje može da traži novac od oba supružnika, a evo šta zakon kaže

Razveli ste se, a kredit još nije otplaćen? Banka i dalje može da traži novac od oba supružnika, a evo šta zakon kaže

Dnevnik pre 22 minuta