Austrijska pošta kupila srpski D Express

„Austrijska pošta” (Austrian Post) saopštila je da je postigla dogovor o kupovini srpske kurirske kompanije D Express, čime će, prema vlastitim rečima, dodatno ojačati svoje poslovanje na tržištu Srbije i jugoistočne Evrope.

Dodajte Trender.media kao preferirani izvor i vidite naše vesti na vrhu Google pretrage. Kupoprodajni ugovor obuhvata preuzimanje zaposlenih, korisničkih ugovora i kompletne logističke infrastrukture D Expressa, uključujući logistički centar i 27 distributivnih centara širom Srbije. Vrednost transakcije nije objavljena, a njeno okončanje zavisi od odobrenja nadležnih regulatornih tela. Nakon završetka transakcije, D Express će biti spojen sa kompanijom City