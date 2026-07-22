Najavljen Range Rover GT

Range Rover GT je baziran na JLR-ovoj potpuno novoj EMA platformi, koja je prvobitno projektovana za električna vozila, ali će kasnije biti korišćena i kao osnova za hibridne verzije, navodi Autocar.

Suprotno ranijim izveštajima, GT nije direktna zamena za Velar. Taj model će nastaviti sa svojim trenutnim benzinskim, dizel i plug-in hibridnim pogonskim sklopovima u doglednoj budućnosti. Umesto toga, GT će biti veći; dužina će mu biti bliže Range Rover Sportu, mada će biti mnogo niži. Niski profil GT-a i kosi krov poput kupea čine ga radikalnim zaokretom za brend Range Rover. Poboljšana aerodinamika bi trebalo da donese veliki domet i prefinjenost; tvrdi se da