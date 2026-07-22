Pristali su! Američka vojska će sa Balkana napadati Iran

B92 pre 3 sata
Pristali su! Američka vojska će sa Balkana napadati Iran

Bugarski parlament danas je podržao predlog bugarske vlade da američkoj vojsci bude omogućeno korišćenje vazdušne baze u toj zemlji za podršku američkim operacijama na Bliskom istoku.

Bugarski poslanici glasali su sa 136 glasova "za", 13 "protiv" i dva uzdržana za odluku kojom se omogućava razmeštanje do osam američkih aviona za dopunu goriva u vazduhu tipa KC-135, zajedno sa 250 pripadnika osoblja i pratećom opremom, u vazdušnoj bazi Bezmer od petka do 1. oktobra, prenosi AP. Novo vojno razmeštanje usledilo je nakon što je to od Bugarske zahtevala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sofiji, navodi agencija. Uoči glasanja, bugarski premijer
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