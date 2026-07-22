Dejan Stanković: „Igramo za sebe i bodove donosimo za sve“

Fudbaleri Crvena zvezde su pobedili sa 4:0 Larn u gostima u Severnoj Irskoj u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Trenerš ampiona Srbije Dejan Stanković rekao je posle utakmice da su njegovi izabranici bili na visokom nivou tokom čitavog susreta i da su zaslužili ubedljiv trijumf. – Rekao sam već da je kvalitet na našoj strani. Morali smo da odgovorimo duelom i uspeli smo. U prvom delu je bilo više energije sa protivničke strane. Bili su u niskom bloku, pravili smo greške, ali i to smo očekivali. U drugom delu smo okrenuli meč, postigli tri gola, a mogli smo i još toliko.