Saša Ilić pred start u Evropi: Svestan sam da kasnimo sa pojačanjima“

Fudbaleri Partizana u četvrtak pred svojim navijačima zaočinju kvalifikacije za Ligu konferencija.

U Beogard dolazi predstavnik Luksemburga Una Štrasen, a duel počinje u 21 čas. Partizan je odigrao jednu zvaničnu utakmicu ove sezone, ali nije bilo dobro pošto je osvojen samo bod protiv Zemuna, kojije bio domaćin u Ubu. – Mislim da moji igrači znaju da je ozbiljna takmičarska utakmica. Očekujem veliku podršku navijača i enegriju igrača. Ukoliko budemo ponovili prvih 25 minuta kao protiv Zemuna, mislim da ćemo biti ozbiljni favoriti sutra. Rezultatski nije bilo