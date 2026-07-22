Saša Ilić pred start u Evropi: Svestan sam da kasnimo sa pojačanjima“

Danas pre 2 sata  |  M. L.
Saša Ilić pred start u Evropi: Svestan sam da kasnimo sa pojačanjima“

Fudbaleri Partizana u četvrtak pred svojim navijačima zaočinju kvalifikacije za Ligu konferencija.

U Beogard dolazi predstavnik Luksemburga Una Štrasen, a duel počinje u 21 čas. Partizan je odigrao jednu zvaničnu utakmicu ove sezone, ali nije bilo dobro pošto je osvojen samo bod protiv Zemuna, kojije bio domaćin u Ubu. – Mislim da moji igrači znaju da je ozbiljna takmičarska utakmica. Očekujem veliku podršku navijača i enegriju igrača. Ukoliko budemo ponovili prvih 25 minuta kao protiv Zemuna, mislim da ćemo biti ozbiljni favoriti sutra. Rezultatski nije bilo
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