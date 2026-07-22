Real ne staje: Doveli jednog od osvajača Evrolige!

Jantunen (26, 204 cm) u Madrid stiže iz Fenerbahčea, za koji je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 5,2 poena i 3,2 skoka na 36 utakmica.

Sa turskim klubom osvojio je prvenstvo i Kup Turske, a igrao je i na završnom turniru Evrolige. Pre dolaska u Fenerbahče dve sezone proveo je u Parizu, sa kojim je osvojio Evrokup 2024. godine i izborio plasman u plej-of Evrolige 2025. Tokom sezone 2024/25 odigrao je svih 38 utakmica kao starter i prosečno beležio 7,5 poena i 4,8 skokova. Sa Parizom je osvojio i Liga kup Francuske 2024, Kup Francuske 2025. i titulu prvaka Francuske iste godine. Jantunen će postati