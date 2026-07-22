Gore je nego što mislite

Velike priče pre 45 minuta  |  Piše Milica Rilak
Gore je nego što mislite

Biznis sredom: Zašto nam se čini da najvažnije ekonomske i političke vesti čitamo po ko zna koji put?

Šta mislite, da li je ovo vest od ove nedelje, od pre šest meseci ili od pre godinu dana? Bela kuća je saopštila da uvodi carine od 50 odsto na većinu kanadskih proizvoda, optužujući severnog suseda za nepravednu diskriminaciju američkih automobila, alkohola i mlečnih proizvoda. Istovremeno, nafta tipa brent (ponovo) skače na 90 dolara po barelu, jer je primirje na Bliskom istoku propalo pa SAD ponovo bombarduje ciljeve u Iranu, dok Teheran uzvraća po američkim
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