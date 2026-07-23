Rezvani Dune

Dune se opisuje kao njihova „najsmelija kreacija do sada“, pri čemu automobil ima poseban widebody komplet od ugljeničnih vlakana i podignuto vešanje sa „opsežnim“ nadogradnjama.

Tehnička osnova originalnog Huracana ostaje, ali je karoserija potpuno redizajnirana sa panelima od ugljeničnih vlakana, širim tragovima točkova, usisnikom vazduha na krovu i mnogo agresivnijim izgledom. Transformaciju upotpunjuju 31-inčne gume, dodatna svetla i krovni nosači. Rezultat je automobil dizajniran da se nosi sa peskom, kamenjem i zemljanim putevima bez žrtvovanja performansi super automobila. Motor je 5,2 litarski V10 sa kompresorom (unapređen u