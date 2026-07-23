Knežević upozorio "grobare": "Moramo da vodimo računa - UEFA je rigorozna"

B92 pre 52 minuta
Knežević upozorio "grobare": "Moramo da vodimo računa - UEFA je rigorozna"

Srđa Knežević uputio je poruku navijačima uoči utakmice drugog kola kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije između Partizana i Une Štrasen,

On ih je pozivao da pruže snažnu podršku ekipi, ali i da odgovornim ponašanjem zaštite klub od novih kazni. "Partizanovci, Grobari, podržite Partizan, navijajte za Partizan. Nemojte štetiti Partizanu", poručio je Knežević na početku obraćanja. On je podsetio da je Partizan tokom prethodnih godina platio više stotina evra kazni UEFA zbog prekršaja povezanih sa ponašanjem publike, bezbednošću i organizacijom utakmica. Posebno je ukazao na obavezu navijača da poštuju
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