Na Zvezdin zahtev - odložen superligaški okršaj

Utakmica trećeg kola Superlige Srbije između fudbalera Radnika iz Surdulice i Crvene zvezde odložena je zbog obaveza beogradskog kluba u evropskim takmičenjima, saopštila je danas Zajednica SLS.

Utakmica između Radnika i Crvene zvezde trebalo je da se igra 1. avgusta u Surdulici. "Na zahtev FK Crvena zvezda, a u skladu sa propozicijama takmičenja, odložen je meč trećeg kola Superlige Srbije između Radnika i Crvene zvezde. Odluka o odlaganju je doneta u interesu srpskog fudbala, jer se Crvena zvezda trenutno takmiči u kvalifikacijama za Ligu šampiona", navodi se na sajtu takmičenja. Zvezda će 29. jula dočekati Larn u revanšu drugog kola kvalifikacija za