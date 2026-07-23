Rubio i Lavrov razgovarali u Manili

Stejt department je izneo malo detalja o sastanku, održanom na marginama godišnjeg skupa ministara spoljnih poslova Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili."Razgovarali su o odnosima SAD i Rusije i o potrebi da se okonča rat između Rusije i Ukrajine", navodi se u saopštenju portparola Stejt departmenta.

Rusija nije objavila saopštenje o sastanku, a Lavrov je uglavnom ignorisao pitanja koja su mu novinari dovikivali nakon što je napustio prostoriju u kojoj je održan susret.

Pre sastanka, i Rubio i Lavrov su ignorisali pitanja novinara o tome da li Rusija pomaže Iranu pružanjem podataka za navođenje na američke ciljeve, kao i o tome kada će Rusija okončati rat u Ukrajini.